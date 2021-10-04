Посол Беларуси Андрей Лученок вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии (по совместительству) Андрей Лученок вручил верительные грамоты королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу аль-Сауду. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Во время церемонии белорусский дипломат подтвердил готовность содействовать развитию всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Саудовской Аравией.-0-