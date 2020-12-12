Посол Беларуси и мэр болгарского Плевена обсудили перспективы побратимских связей

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Болгария Александр Лукашевич 10 декабря посетил город Плевен для участия в церемонии возложения венков в честь годовщины освобождения города от османского ига в ходе русско-турецкой освободительной войны 1877-1878 годов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Болгарии.

В церемонии приняли участие мэр города Плевен Георг Спартански, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Болгария Анатолий Макаров, представители политических партий и общественности.

Состоялась встреча посла Беларуси с мэром города, во время которой обсуждались вопросы развития регионального сотрудничества, в том числе по линии побратимских связей, в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Александр Лукашевич также встретился с председателем группы дружбы "Болгария - Беларусь" Народного собрания Болгарии Василом Антоновым, с которым обсудил вопросы развития межпарламентского сотрудничества, включая взаимодействие в международных парламентских структурах.-0-