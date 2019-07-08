Посол Беларуси Лученок вручил верительные грамоты вице-президенту ОАЭ

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок 7 июля вручил верительные грамоты вице-президенту, премьер-министру и министру обороны ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Посол Беларуси подтвердил намерение сделать все возможное для дальнейшего всестороннего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Андрей Лученок был назначен послом в ОАЭ (и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия) еще в конце марта текущего года. Ранее он работал заместителем начальника главного управления - начальником управления Африки и Ближнего Востока главного управления Азии, Африки и Латинской Америки Министерства иностранных дел.

Назначая дипломата, Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что приоритетной его задачей в этом регионе является развитие торгово-экономического сотрудничества. "Не скажу, что мы за это время выстроили с ними достаточно мощные торгово-экономические отношения. Это самое главное, чем мы должны заниматься, - констатировал глава государства. - Политика, дипломатия, уважение, дружба - все это у меня с шейхами есть, и не только у меня. Доверие полнейшее. Но регион не простой, не бедный. И торговлю мы с ним должны расширять. Это главная ваша задача там. Будут экономика, финансы и торговля - будут и дипломатия, и политика. Если этого нет, никому эта дипломатия и политика не нужны".

Андрей Лученок, отвечая на вопросы журналистов после назначения, пояснил, что Президент поставил перед ним "конкретные, предметные, не теоретические задачи". "Известно, что этот регион располагает значительными возможностями для инвестирования за рубеж. Наша задача - привлечь эти инвестиции в Беларусь. И вторая задача - продвигать белорусский экспорт в этот регион и дальше, в другие страны", - сказал дипломат.-0-