Посол Беларуси обсудил с главой МИД Колумбии создание совместной торгово-экономической комиссии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Эквадор и Республике Колумбия по совместительству Николай Овсянко вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Колумбии Клаудии Блум. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Дипломат отметил заинтересованность Беларуси в развитии всего спектра отношений с Колумбией. Николай Овсянко подчеркнул необходимость скорейшего подписания двустороннего соглашения об отмене виз для краткосрочных поездок граждан", - рассказали в белорусском Министерстве иностранных дел.
Дипломат также высказался за учреждение совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для содействия контактам представителей деловых кругов Беларуси и Колумбии.-0-