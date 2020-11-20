Посол Беларуси обсудил с мэром швейцарского Фрибура установление контактов в сфере экономики

20 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швейцарской Конфедерации Александр Ганевич посетил город Фрибур. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швейцарии.
"Проведены переговоры с синдиком (бургомистром) города Фрибур Тьерри Штайертом, которые состоялись с участием почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина", - сказали в белорусском загранучреждении.
Рассмотрены перспективные направления сотрудничества, включая установление контактов в сферах экономики, культуры, образования, спорта.
Стороны договорились проработать вопросы увековечения памяти белорусской меценатки первой половины XX века Магдалены Радзивилл, которая провела в городе Фрибур последние годы жизни. Речь шла также об участии белорусского творческого коллектива в фестивале "Фрибурские международные фольклорные встречи".-0-