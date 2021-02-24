Посол Беларуси обсудил с представителем иранского парламента экономическое сотрудничество

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Иране Юрий Лазарчик встретился с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси Абульфазлом Амуи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Тегеране.

Стороны обсудили тему договорно-правовой базы между двумя странами и обозначили направления ее совершенствования, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества и подготовки к проведению в Минске 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Особое внимание было уделено проблематике межрегионального сотрудничества и развития побратимских связей между регионами и городами Беларуси и Ирана.-0-