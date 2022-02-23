Посол Беларуси обсудил с премьер-министром Боснии и Герцеговины перспективы сотрудничества

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии и Боснии и Герцеговине (по совместительству) Александр Пономарев встретился с премьер-министром Боснии и Герцеговины Зораном Тегелтия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.
По случаю завершения своей дипломатической миссии Александр Пономарев совершил 21-22 февраля рабочий визит в Сараево. В рамках визита посла Беларуси принял глава правительства Боснии и Герцеговины.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по проблематике региональной безопасности, внутриполитической ситуации в двух странах. Стороны сошлись во мнении о неприемлемости санкционного давления в отношении обоих государств, сталкивающихся на современном этапе с подобной практикой со стороны коллективного Запада", - отметили в МИД.
Также во время встречи ее участники обсудили актуальное состояние и перспективы развития двусторонних отношений с акцентом на развитие торгово-экономического сотрудничества.-0-