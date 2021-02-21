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21 февраля 2021, 17:00

Посол Беларуси посетил южный регион Турции, где обсудили перспективы торговых и культурных связей

Фото посольства Беларуси в Турции
Фото посольства Беларуси в Турции

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак посетил Анталью и Аланью при участии почетных консулов Беларуси в этих городах - Лачина Мирзы и Фатиха Акына. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Турции.

На переговорах с губернатором Антальи Эрсином Языджи, мэром города Аланьи Муратом Юджелем, руководством торгово-промышленных палат Антальи и Аланьи, сельскохозяйственной палаты Аланьи и Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD) были обсуждены перспективы торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества южного региона Турции с Беларусью.

Глава дипломатической миссии представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом. Турецкая сторона проявила особый интерес к инновационным разработкам в области органических удобрений.

Кроме того, были предметно рассмотрены вопросы реализации проекта Международного музыкального фестиваля "Восток-Запад" в Аланье. По итогам встреч, в том числе с продюсерской компанией, предварительно достигнута договоренность о расширении географии фестиваля, включая Анталью.

Руководитель загранучреждения также провел встречу с ректором Аланийского университета HEP Экремом Озкулом. Стороны обсудили возможности взаимовыгодного академического сотрудничества.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции

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