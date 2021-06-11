Посол Беларуси посетил Судан: страны договорились о промышленной кооперации и сотрудничестве в АПК

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Республике Судан по совместительству Сергей Терентьев 7-9 июня посетил город Хартум. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Египте.

Посол Беларуси встретился с представителями правительства и деловых кругов Судана - министром энергетики и нефти Джадейном Али Хасаном, министром сельского и лесного хозяйства Эльтахером Исмаилом аль-Харби, первым заместителем министра иностранных дел Мохаммедом Шерифом Абдаллой, первым заместителем министра промышленности Исмаилом аль-Шауи, заместителем министра финансов и экономического планирования по вопросам планирования Амином Салехом Ясом, руководством Сельскохозяйственного банка Судана и промышленного холдинга GIAD.

На встрече с первым заместителем министра иностранных дел Судана был согласован перечень двусторонних мероприятий высокого уровня на нынешний год, включая проведение пятого заседания совместной белорусско-суданской комиссии по сотрудничеству и политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел. Рассмотрены также вопросы реализации подписанных ранее двусторонних документов по сотрудничеству в различных областях.

В беседах с руководящими представителями Министерства сельского и лесного хозяйства, Министерства энергетики и нефти, Министерства промышленности, Министерства финансов Судана обсуждены возможности активизации белорусско-суданского сотрудничества по ряду перспективных направлений, включая промышленную кооперацию, взаимодействие в области сельского и лесного хозяйства, применение передовых технологий в производстве сельскохозяйственной продукции.-0-

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