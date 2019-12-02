Посол Беларуси Сергей Терентьев вручил верительные грамоты Президенту Египта

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев вручил верительные грамоты Президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

Во время встречи состоялся краткий обмен мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-египетских отношений. "На церемонии стороны отметили дружественный характер отношений между Беларусью и Египтом, а также готовность и далее способствовать их укреплению", - отметили в посольстве.

Как сообщалось, в сентябре Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Терентьева послом в Египте и по совместительству в Судане и Омане. Он также занял пост постоянного представителя Беларуси при Лиге арабских государств. Ранее дипломат работал в должности заместителя начальника главного управления - начальника управления Азии, Австралии и Океании главного управления Азии, Африки и Латинской Америки МИД.-0-