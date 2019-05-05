Посол Беларуси в Армении усматривает новый импульс в отношениях двух стран

5 мая /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук оценивает отношения между странами как набирающие новую силу, сообщает
Посол обратил внимание на положительную динамику взаимного товарооборота между Беларусью и Арменией и отметил, что в будущем предстоит большая работа.
По мнению Игоря Назарука, следующая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится в Казахстане, и обе стороны уже готовятся к ней. "Думаю, такая встреча состоится в рамках предстоящего в Казахстане мероприятия. В любом случае – и армянская, и белорусская стороны готовятся к ней. На данный момент такая встреча намечается, и думаю, она пройдет в весьма позитивной атмосфере", - сказал он.
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