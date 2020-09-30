Посол Беларуси в Финляндии: призываем партнеров воздерживаться от поспешных и эмоциональных решений

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона призывает европейских партнеров воздерживаться от поспешных и часто эмоциональных решений в отношении республики. Об этом заявил посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев в интервью информационному порталу Lannen Media, сообщает БЕЛТА.

Комментируя ситуацию в Беларуси, посол подчеркнул, что "важно воздерживаться от поспешных, часто эмоциональных решений". "Мы требуем того же от наших европейских партнеров, - сказал он. - Я не говорю, что у Беларуси сейчас все хорошо. Однако никто не хочет эскалации событий, хотя, к сожалению, в действиях отдельных участников несанкционированных мероприятий есть признаки радикализации".

Алексей Самосуев напомнил, что руководство Беларуси уже объявило о реформе политической системы страны. "В этом отношении мы открыты для диалога со всеми нашими внешними партнерами. Например, ОБСЕ и ЕС знают, что все изменения будут осуществляться в соответствии с Конституцией, а не в результате давления со стороны уличных протестов или внешнего вмешательства, - обратил внимание дипломат. - Единственное надежное развитие, как уже было сказано, - это постоянное совершенствование внутренней системы Беларуси. Мы делаем эту работу все время, в первую очередь ради себя, а не для внешних игроков".

По мнению посла, при проведении внутригосударственных реформ Беларуси можно было бы более подробно ознакомиться с социально-экономическими моделями Финляндии и других стран Северной Европы. "Убежден, что многие практики могут быть успешно перенесены и внедрены в Беларуси", - отметил он.-0-