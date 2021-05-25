Посол Беларуси в Молдове возложил цветы к памятникам выдающихся деятелей славянской письменности

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Молдова с 24 мая по 31 мая традиционно проходят Дни славянской письменности и культуры, которые являются одной из древних культурных традиций славянских народов, способствующих развитию межкультурного диалога и укреплению дружественных связей между представителями разных национальностей, проживающих на территории Молдовы. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Молдове.

Посольство Республики Беларусь приняло участие в церемонии возложения цветов к памятникам выдающихся деятелей славянской письменности и культуры - Штефану Великому и Святому, Франциску Скорине, Александру Пушкину, Петру Мовилэ, Тарасу Шевченко и Христо Ботеву.

У памятника Франциску Скорине Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин обратился к присутствующим с приветственным словом. Он подчеркнул: "Прославляя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия, мы с гордостью отдаем дань почтения и памяти нашему соотечественнику, общественному деятелю эпохи Возрождения, писателю, передовику и первопечатнику Франциску Скорине. Этот день символизирует духовное и культурное единение славянского народа, способствует укреплению дружественных связей".

Посол также отметил, что славянскому народу за свое многовековое существование неоднократно приходилось преодолевать суровые испытания. Он пожелал, чтобы этот праздник объединял славянские народы, служил благому делу укрепления мира и согласия между народами, вековых традиций славянского братства. "В последнее время руководство некоторых стран стремится навязать иные ценности, пытается переписать историю на территории стран Восточной Европы. Давайте беречь и почитать то, что передали нам наши предки, гордиться тем, что мы - славяне", - сказал белорусский дипломат.

В церемонии возложения цветов приняли участия делегации посольств Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Молдова, Украины и Болгарии.-0-