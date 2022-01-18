Посол Беларуси в России находится на медобследовании, его состояние удовлетворительное

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на медобследовании, его состояние удовлетворительное. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе дипмиссии, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации посла.
"В настоящее время посол Беларуси в России Владимир Семашко находится на обследовании в лечебном учреждении Москвы, - рассказали в посольстве. - Его состояние вполне удовлетворительное и опасений не вызывает".
По информации пресс-службы, в ближайшие дни посол приступит к работе в дипмиссии. "Несмотря на пребывание в лечебном учреждении, Владимир Семашко продолжает работу с документами и решение текущих вопросов деятельности посольства", - добавили в диппредставительстве.-0-