Посол Беларуси в Великобритании Максим Ермолович вручил верительные грамоты королеве Елизавете II

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Максим Ермолович вручил верительные грамоты королеве Елизавете II. Об этом белорусский дипломат сообщил на своей странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня вручил верительные грамоты в качестве посла Беларуси королеве. Это была очень теплая беседа с Ее Величеством и праздничный повод в лучшей традиции королевского протокола", - написал Максим Ермолович.

Позже в пресс-службе МИД Беларуси сообщили, что торжественная церемония прошла в официальной лондонской резиденции британских монархов - Букингемском дворце. Королева принимала участие в церемонии в режиме видеоконференции. "Во время краткой беседы стороны высказали взаимные намерения о развитии экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами", - рассказали в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что в конце апреля Елизавета II также принимала у зарубежных дипломатов верительные грамоты в онлайн-формате по видеосвязи.

Максим Ермолович назначен послом в Великобританию в июле 2020 года. Как заявил во время его назначения Президент Беларуси Александр Лукашенко, экс-министра финансов целенаправленно готовили на эту дипломатическую должность. "Кстати, его рекомендует Мишустин (премьер-министр России. - Прим. БЕЛТА). Очень много про него рассказывал, даже то, чего я не знал. Он очень хорошего мнения о нашем министре финансов. Когда я сказал, что он уезжает по большому замыслу в Великобританию, он с сожалением к этому отнесся", - рассказал глава белорусского государства.-0-