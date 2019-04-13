Посол Беларуси во Франции вручил верительные грамоты Президенту Эммануэлю Макрону

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко вручил верительные грамоты Президенту этой страны Эммануэлю Макрону. Торжественная церемония состоялась 12 апреля в Елисейском дворце, сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве во Франции.

В ходе церемонии состоялась беседа посла с президентом, во время которой стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двусторонних отношений, а также о позициях Беларуси и Франции по актуальным вопросам международной повестки дня. В частности, в качестве приоритетов дальнейшего многостороннего взаимодействия было выделено сотрудничество по вопросам безопасности и окружающей среды.

Отдельное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству, а именно межрегиональному взаимодействию.-0-