Посол Беларуси вручил копии верительных грамот генсекретарю МИД Перу

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси Владимир Астапенко вручил копии верительных грамот генеральному секретарю Министерства иностранных дел Перу Мануэлю Талаверу Эспинару. Церемония состоялась накануне в Лиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, развития договорно-правовой базы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Руководитель белорусской дипмиссии также провел встречи с генеральным директором управления Европы МИД Перу Луисом Энрике Чавесом Басагойтия и генеральным директором управления перуанской диаспоры и консульских вопросов МИД Цезарем Энрике Бустаманте Льоса. Стороны детально обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Владимир Астапенко, являясь Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, в 2018 году был назначен также послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

Для Беларуси динамика торгово-экономического сотрудничества с Перу в последние годы складывается положительной. За 2018 год взаимный товарооборот составил $20,8 млн (139,6% к уровню 2017 года). Экспорт превысил $14 млн, увеличившись почти на 44% по сравнению с 2017-м. Сальдо внешней торговли сложилось положительным в размере $7,4 млн.

Беларусь видит перспективы в продвижении на растущий перуанский рынок продукции машиностроения (дорожно-строительной техники, автобусов, грузовых автомобилей, карьерных самосвалов).-0-