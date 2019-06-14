Посол Беларуси вручил копии верительных грамот главе МИД Саудовской Аравии

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия (по совместительству) Андрей Лученок вручил копии верительных грамот министру иностранных дел страны КСА Ибрагиму аль-Ассафу. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в ОАЭ.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии приветствовал нового посла Беларуси в КСА и выразил готовность саудовской стороны оказывать всяческое содействие в его деятельности. Ибрагим аль-Ассаф подчеркнул важность сотрудничества между Саудовской Аравией и Беларусью", - проинформировали в посольстве.

Стороны выразили намерение продолжить развитие двустороннего политического диалога, торгово-экономических отношений между странами, а также взаимодействие в иных представляющих взаимный интерес областях.-0-