Посол Беларуси вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Судана

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Египте и Судане по совместительству Сергей Терентьев во время визита в Хартум встретился с министром иностранных дел Судана Асмаа Мохамедом Абдаллой и вручил копии верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время встречи. Фото МИД

"Стороны обсудили комплекс вопросов белорусско-суданского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных сферах, а также отдельные темы региональной и международной повестки дня, - отметили в МИД. - Были подтверждены высокий уровень белорусско-суданского взаимодействия и готовность сторон к его расширению".

Кроме того, Сергей Терентьев встретился с министром энергетики и минералов Судана Аделем Али Ибрагимом. Речь шла о реализации определенных сторонами совместных проектов, в том числе в области добычи полезных ископаемых.

Состолись переговоры посла с министром сельского хозяйства и природных ресурсов Судана Иссой Османом Шерифом, во время которых были обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, включая реализацию совместных сельскохозяйственных проектов.-0-