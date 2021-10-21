Посол Беларуси вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Таджикистана

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Виктор Денисенко вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Таджикистана Сироджиддину Мухриддину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития белорусско-таджикских отношений и стратегического партнерства, обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, включая укрепление договорно-правовой базы в различных сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Сироджиддин Мухриддин пожелал Виктору Денисенко успехов в осуществлении его деятельности во благо дальнейшего углубления дружественных связей между Беларусью и Таджикистаном.-0-