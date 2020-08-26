Посол Беларуси вручил копии верительных грамот руководству МИД Казахстана

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Казахстана Марату Сыздыкову. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-казахстанского сотрудничества. Особое внимание они уделили проведению двусторонних мероприятий с участием руководства обеих стран, а также межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщалось, бывший министр промышленности Павел Утюпин 20 июля был назначен послом в Казахстане. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что перед дипломатом стоит задача развивать кооперационные связи между странами в промышленности. "Я Президенту (Казахстана. - Прим. БЕЛТА) поклялся, что приедет очень толковый и порядочный человек. Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Беларуси. У нас развито сельхозмашиностроение, компетенции у нас приличные - то, чего нет у них. Я очень надеюсь, что твой опыт работы в промышленном секторе поможет нам справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном. Страна интересная, люди интересные, и очень большой объем работы", - сказал Александр Лукашенко.-0-