Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Чили

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Аргентинской Республике и по совместительству в Республике Чили Владимир Астапенко вручил копии верительных грамот начальнику Главного управления церемониала и протокола МИД Чили Франку Тресслеру Заморано. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской димиссии.
Владимир Астапенко также встретился с заместителем министра иностранных дел Чили Родриго Яньесом Бенитесом. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития торгово-экономического сотрудничества, о проведении межмидовских консультаций. Состоялись переговоры белорусского посла с руководителями подразделений МИД Чили, на которых были предметно рассмотрены вопросы укрепления договорно-правовой базы и активизации двустороннего взаимодействия.
Кроме того, во время пребывания в Чили Владимир Астапенко планирует встретиться с руководством горнодобывающих компаний, заинтересованных в приобретении белорусской техники и оборудования.
Ожидается также, что дипломат пообщается с представителями семьи Домейко - потомками и родственниками знаменитого белоруса Игнатия Домейко, всемирно известного ученого-минералога, участника освободительного движения в Беларуси в 19-м веке, вынужденного уехать в Чили и ставшего там национальным героем, а также ректором Чилийского университета.
Владимир Астапенко, являясь Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Аргентине и по совместительству в Уругвае, в 2018 году был назначен также послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.-0-
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