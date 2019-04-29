Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД ОАЭ

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах Андрей Лученок вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Ахмеду Сари аль-Мазруи, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

"На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и ОАЭ в политической, торгово-экономической и иных представляющих взаимный интерес областях", - отметили в посольстве.

Андрей Лученок был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия в марте этого года. В числе приоритетных задач для нового посла при назначении на эту должность называлось продвижение белорусского экспорта и привлечение дополнительных инвестиций из ОАЭ в Беларусь.-0-