Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Турции

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Турции Седату Ёналу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Во время встречи стороны отметили высокий уровень белорусско-турецких политических отношений, важность реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита Президента Беларуси в Турцию в апреле 2019 года.

Собеседники обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на экономическую составляющую. В том числе были рассмотрены перспективы реализации сборочного производства белорусских тракторов в Кырыккале и организации речного маршрута доставки грузов между Беларусью и Турцией, подчеркнута необходимость дальнейшего расширения гуманитарных контактов и взаимодействия в культурной и туристической сферах.-0-