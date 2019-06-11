Посол Беларуси вручил верительные грамоты генерал-губернатору Австралии

11 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии и Австралийском Союзе (по совместительству) Руслан Есин 11 июня вручил верительные грамоты генерал-губернатору Австралии Питеру Косгроуву. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе беседы стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении белорусско-австралийских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Руслан Есин был назначен послом Беларуси в Австралии по совместительству в феврале этого года.-0-
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