Посол Беларуси вручил верительные грамоты королеве Дании

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Финляндии и Дании по совместительству Алексей Самосуев вручил верительные грамоты королеве Дании Маргрете II. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Состоялось обсуждение вопросов двусторонних белорусско-датских отношений. Ранее Алексей Самосуев вручил копии верительных грамот руководителю протокола МИД Дании Михаэлю Зилмер-Йонсу.-0-