Посол Беларуси вручил верительные грамоты королю Норвегии

29 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Норвегии с резиденцией в Стокгольме Дмитрий Мирончик вручил верительные грамоты Королю Норвегии Харальду V. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Во время церемонии состоялась традиционная аудиенция у главы норвежского государства. Было отмечено, что возобновление после шестилетнего перерыва аккредитации белорусского посла в Норвегии призвано содействовать укреплению контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран и активизации двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений, в первую очередь в экономике и гуманитарной сфере.

Стороны с удовлетворением констатировали, что особую ноту теплоты отношениям придают семейные узы выдающихся представителей белорусского и норвежского народов Дарьи Домрачевой и Уле-Эйнара Бьерндалена, а также творчество Александра Рыбака.

Было отмечено, что предстоящие в 2019 году II Европейские игры являются лучшим поводом для норвежских туристов воспользоваться преимуществами введенного Беларусью 30-дневного безвизового режима. Посол проинформировал монарха о том, что Норвегия занимает первое место по объемам торговли с Беларусью среди стран Скандинавии, при этом двусторонний товарообмен носит сбалансированный и взаимовыгодный характер.

Накануне аудиенции у главы норвежского государства посол Беларуси встретился с заместителем генерального секретаря МИД Норвегии Торгаером Ларсеном и заместителем шефа протокола внешнеполитического ведомства Зигвальдом Хауге. Стороны констатировали взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии белорусско-норвежских отношений, обсудили график и повестку дня предстоящих в ближайшее время мероприятий высокого уровня по линии межмидовского сотрудничества.-0-

Фото МИД Беларуси