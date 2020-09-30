Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Австрии

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас вручил верительные грамоты Федеральному президенту Австрии Александру Ван дер Беллену. Такая информация размещена на сайте белорусской дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Ранее посольство сообщало, что 22 сентября Андрей Дапкюнас, который также занимает должность постоянного представителя Беларуси при международных организациях в Вене, вручил полномочия генеральному директору Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонгу.

Во время беседы с руководителем секретариата ЮНИДО Андрей Дапкюнас подчеркнул важность содействия организации всеохватывающему и устойчивому промышленному развитию, цифровизации производства и использованию потенциала четвертой промышленной революции. Белорусский дипломат отметил успешное осуществление региональной программы сотрудничества с участием белорусского центра ресурсоэффективного и чистого производства.

Он также приветствовал скорое начало реализации в Беларуси нового проекта технического сотрудничества в сфере умного производства. Собеседники договорились о подписании в ближайшее время обновленной рамочной программы сотрудничества между Беларусью и ЮНИДО.

Как сообщалось, в июле Андрей Дапкюнас был назначен главой государства послом в Австрии и по совместительству в Словении, постоянным представителем Беларуси при международных организациях в Вене и ОБСЕ. Министр иностранных дел Владимир Макей, присутствовавший на назначении, отметил, что Австрия играет важную роль для Беларуси и с точки зрения экономического сотрудничества, и как страна, которая является штаб-квартирой многих региональных и международных организаций: ОБСЕ, нескольких агентств ООН. "Взаимодействие с ними играет огромное значение ", - подчеркнул он.-0-