Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Эквадора

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21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Эквадоре Николай Овсянко 20 февраля вручил верительные грамоты президенту Эквадора Ленину Морено Гарсесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"В ходе беседы стороны обсудили перспективы наращивания контактов между двумя странами, включая развитие межправительственного диалога и расширение торгово-экономического сотрудничества", - проинформировали в МИД.
Президент Эквадора высоко отозвался о белорусской сельскохозяйственной технике, в том числе о тракторах "Беларус", и подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества в области информационных технологий, промышленности и услуг.-0-