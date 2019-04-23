Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Хорватии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венгрии и Хорватии (по совместительству) Александр Пономарев вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время встречи стороны отметили существенный потенциал в развитии белорусско-хорватских отношений и наличие обоюдных намерений расширять деловые и культурные связи. Глава хорватского государства выразила заинтересованность в посещении выставки "Наследие Беларуси", которая откроется в мае в городе Риеке.-0-

Фото МИД Беларуси