Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Хорватии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Венгрии и Хорватии (по совместительству) Александр Пономарев вручил верительные грамоты президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Во время встречи стороны отметили существенный потенциал в развитии белорусско-хорватских отношений и наличие обоюдных намерений расширять деловые и культурные связи. Глава хорватского государства выразила заинтересованность в посещении выставки "Наследие Беларуси", которая откроется в мае в городе Риеке.-0-
Фото МИД Беларуси
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.349 BYN
|2.345 BYN
|2.348 BYN
|USD
|2.0884 BYN
|2.087 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2751 BYN
|3.27 BYN
|3.279 BYN