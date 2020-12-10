Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Ирака

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турецкой Республике и по совместительству в Республике Ирак Виктор Рыбак 8-9 декабря посетил Багдад. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

Виктор Рыбак вручил верительные грамоты президенту Ирака Бархаму Салиху. На состоявшихся встречах с президентом и министром иностранных дел Ирака обсуждены вопросы состояния и перспектив развития белорусско-иракских отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества.

Посол посетил также Почетное консульство Беларуси в Багдаде, ознакомился с его функционированием и провел переговоры с почетным консулом Маджидом Аль-Каисси о дальнейшем расширении взаимодействия.

В Багдаде состоялись и другие встречи, представляющие интерес для развития белорусско-иракских отношений.-0-