Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Ирана

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Дмитрий Кольцов 26 сентября вручил верительные грамоты Президенту Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ходе встречи после торжественной церемонии стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружеских связей, интенсификации взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Отмечено наличие значительного потенциала двусторонних отношений в области науки и высшего образования.-0-