Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Израиля

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Израиле Евгений Воробьев вручил верительные грамоты президенту страны Реувену Ривлину, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

После официальной церемонии состоялась заинтересованная дискуссия посла с главой еврейского государства по представляющим взаимный интерес вопросам. "Собеседники сошлись во мнении, что совместная история проживания белорусского и еврейского народов, а также сохранение памяти о ней являются прочным фундаментом для конструктивного развития белорусско-израильского сотрудничества на современном этапе. Отдельно был подчеркнут вклад выходцев из Беларуси в создание, построение и современное развитие Государства Израиль", - отметили в посольстве.

Стороны также обратили внимание, что безвизовый режим поездок граждан двух стран способствовал значительной активизации двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, в первую очередь в торгово-экономической сфере.

После вручения верительных грамот Евгений Воробьев посетил мемориальный комплекс истории холокоста "Яд Вашем", где зажег огонь и возложил венок в Зале памяти, а также встретился с руководством архивного департамента музея.-0-