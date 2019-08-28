Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Литвы

28 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский вручил верительные грамоты Президенту Литвы Гитанасу Науседе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Во время церемонии состоялась беседа Валерия Барановского и Гитанаса Науседы. Посол отметил наличие активного и продуктивного взаимодействия между двумя странами в экономической, транзитной, гуманитарной и других сферах, подтвердил открытость белорусской стороны к конструктивному диалогу в духе добрососедства по всем вопросам двусторонней повестки дня.

Президент Литвы подчеркнул важность дальнейшего развития белорусско-литовских отношений, в основе которых лежит тесная историко-культурная связь между народами, а также позитивный опыт сотрудничества в различных областях.-0-