Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Молдовы

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове Анатолий Калинин вручил верительные грамоты президенту Молдовы Игорю Додону. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
После официальной церемонии стороны констатировали позитивную динамику белорусско-молдавских отношений в различных сферах, ответив заинтересованность в дальнейшем развитии кооперации в двустороннем и многостороннем форматах. "В качестве приоритетного направления белорусско-молдавского взаимодействия было выделено торгово-экономическое сотрудничество", - сказали в МИД.
Игорь Додон и Анатолий Калинин также обменялись мнениями по предпринимаемым в странах мерам, направленным на противодействие распространению коронавирусной инфекции.-0-