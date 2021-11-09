Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Монголии

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Дмитрий Горелик вручил верительные грамоты президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсуху. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Во время беседы стороны обсудили широкий круг вопросов развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных перспективных проектов по генеральному межправительственному соглашению о предоставлении экспортного кредита, подготовку и проведение совместных мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.-0-