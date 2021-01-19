Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Пакистана

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси Андрей Метелица вручил верительные грамоты президенту Пакистана Арифу Алви, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Во время личной встречи после церемонии стороны обсудили активизацию политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между странами. "Подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия в таких важных для Беларуси и Пакистана областях, как промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика. В позитивном ключе отмечено, что, несмотря на связанные с пандемией ограничения, в 2020 году состоялись совместные мероприятия по науке, технологиям, здравоохранению и фармацевтике", - рассказали в посольстве.

Андрей Метелица и Ариф Алви обсудили запланированные на этот год мероприятия, в том числе заседание совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, раунд политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, встречи экспертных рабочих групп в сферах промышленности и сельского хозяйства.

Посол подтвердил приглашения премьер-министру и спикеру Национальной ассамблеи парламента Пакистана посетить Беларусь. В этой связи Ариф Алви согласился, что встречи на высшем уровне дают толчок развитию сотрудничества во всех сферах. Президент также отметил, что промышленная продукция Беларуси, особенно трактор "Беларус", издавна известна в Пакистане.

"В завершение встречи президент Пакистана выразил готовность руководства страны и далее развивать дружественные отношения с Беларусью, пожелал успехов новому белорусскому послу, а белорусско-пакистанским отношениям - дальнейшего процветания и роста", - добавили в дипмиссии.-0-