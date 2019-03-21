Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Польши

21 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев 20 марта вручил верительные грамоты Президенту Польши Анджею Дуде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипмиссии в Варшаве.

Во время официальной церемонии стороны отметили взаимную заинтересованность в поступательном развитии белоруско-польского сотрудничества по широкому спектру направлений с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

В этот же день Владимир Чушев возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Варшаве.

Сотрудничество между Беларусью и Польшей развивается по всем направлениям. В 2018 году стоимостной объем белорусско-польского товарооборота составил свыше $2,5 млрд. Объем белорусского экспорта в Польшу достиг более $1,3 млрд (124%), импорта из Польши - около $1,2 млрд (90,1%). Положительное сальдо составило $138,2 млн.-0-

Фото белорусской дипмиссии в Варшаве