Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Турции

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак вручил верительные грамоты президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском диппредставительстве.

Центральной темой беседы стало обсуждение вопросов реализации белорусско-турецких договоренностей, достигнутых на переговорах на высшем уровне во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Анкару в апреле 2019 года.

Был подтвержден высокий уровень двусторонних политических отношений и взаимопонимания между лидерами двух государств. В контексте договоренностей на высшем уровне стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания взаимной торговли и необходимость конкретных практических шагов по достижению баланса в двусторонних торговых отношениях. В этой связи были рассмотрены перспективные проекты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В заключение беседы Президент Турции был проинформирован о предстоящем визите руководителя Национальной библиотеки Беларуси в Анкару для передачи в дар Президентской библиотеке Турции редких изданий белорусских книг в рамках проекта "Беларусь сегодня".

Посол Беларуси также принял участие в церемонии возложения венка к усыпальнице Мустафы Кемаля Ататюрка в мавзолее "Аныткабир" в Анкаре. Руководитель белорусской дипломатической миссии оставил запись в Книге почетных гостей Мавзолея Ататюрка, а также посетил Музей Ататюрка и Музей Войны за независимость.-0-

Фото посольства Беларуси в Турции