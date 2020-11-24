Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Венесуэлы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан вручил верительные грамоты президенту этой страны Николасу Мадуро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время беседы после церемонии вручения верительных грамот посол Беларуси и президент Венесуэлы выразили глубокую заинтересованность в наращивании потенциала белорусско-венесуэльских отношений и активизации совместных проектов", - отметили в Министерстве иностранных дел.

Венесуэла официально признала независимость Республики Беларусь 11 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены 4 февраля 1997 года. В декабре 2006 года было открыто посольство Венесуэлы в Беларуси, в октябре 2007-го - посольство Беларуси в Каракасе.-0-