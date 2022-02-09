Посол Беларуси встретился с министром по вопросам инноваций и технологического развития Сербии

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев встретился с министром без портфеля, ответственным за инновации и технологическое развитие Сербии, председателем сербской части Белорусско-сербской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений между Беларусью и Сербией, подтвердили готовность содействовать налаживанию контактов, которые представляют интерес для двух стран.
"Высказана заинтересованность в реализации двусторонних проектов, имеющих особое значение и сближающих белорусский и сербский народы. Собеседники поддержали предложение об организации взаимных визитов делегаций для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы", - рассказали в пресс-службе.-0-