Посол: белорусские проекты в Таджикистане не просто обоснованы, а дают экономический эффект

15 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Белорусские проекты в Таджикистане не просто обоснованы, а дают экономический эффект. Об этом заявил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат отметил, что Беларусь и Таджикистан развивают отношения не в угоду политической конъюнктуре и взаимодействие между странами носит взаимовыгодный характер. "У нас здесь нет политических проектов. Все, что мы здесь делаем, не просто обосновано, а дает эффект", - сказал Олег Иванов.

Несмотря на пандемию, товарооборот между странами увеличился в 2020 году практически в три раза и превысил $111 млн. В этом году также ожидается существенный рост. "Наши экономические связи говорят о том, что нам есть что друг другу предлагать", - отметил посол.

Беларусь и Таджикистан развивают также военно-техническое сотрудничество, укрепляют культурные связи и взаимодействие в сфере образования. Прорабатывается открытие регулярного авиасообщения между столицами обоих государств. Но здесь главное - коммерческая выгода. "Половину пути мы уже прошли: назначены национальные перевозчики, проведена аккредитация, известны маршруты. Думаю, что с выравниванием экономической ситуации в мире в целом наши договоренности будут реализованы", - добавил руководитель белорусской дипмиссии.-0-

Посол: Беларусь продолжит развивать экономические связи с Афганистаном и в нынешних непростых условиях