Посол Грузии констатирует отсутствие политических разногласий в отношениях с Беларусью

22 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Между Беларусью и Грузией отсутствуют какие-либо разногласия по основным политическим вопросам. Это отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия сегодня на пресс-конференции ко Дню независимости Грузии, передает корреспондент БЕЛТА.

Грузинская сторона ценит поддержку Беларуси. Взаимопонимание между государствами является важным фактором для дальнейшего развития сотрудничества.

При этом посол отметил, что были разные периоды отношений. "Сразу после развала Советского Союза был период, когда мы практически не общались - ни плохо, ни хорошо. А потом началось наше общение, открылось посольство в Минске, затем в Тбилиси. И я сейчас могу с удовольствием сказать, что наши отношения развиваются бурно, в хорошем русле", - подчеркнул Валерий Кварацхелия.

По его мнению, "из всех бывших советских республик, наверное, с Беларусью у нас сейчас самые ровные и такие хорошие отношения". "Нет у нас никаких политических разногласий. Практически по всем вопросам мы согласованно работаем. Развиваются экономические, культурные, гуманитарные отношения. В прошлом году прошли Дни культуры Беларуси в Грузии и Дни культуры Грузии в Минске", - продолжил он.

"Мы друг для друга очень интересные страны", - резюмировал дипломат.-0-