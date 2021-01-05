Посол и почетный консул обсудили экспорт белорусских товаров в Армению в условиях пандемии

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк 4 января встретился с почетным консулом нашей страны в городе Гюмри Ширакской области Арменом Саркисяном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Армении.

"Стороны высоко оценили сложившийся уровень взаимодействия между странами, а также наметили конкретные шаги по активизации сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено продвижению белорусских товаров и услуг, прежде всего по линии воздушных транспортных перевозок и туризма, в условиях действующих ограничений в связи с пандемией.-0-

Фото посльства Беларуси в Армении