Посол и замгубернатора префектуры Хоккайдо обсудили подготовку к белорусско-японскому форуму

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-японский форум "Беларусь-Хоккайдо", который стороны намерены провести после нормализации эпидемиологической ситуации, будет посвящен развитию экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Японии.

"Данные вопросы в числе других рассматривались 6 ноября в г.Саппоро на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина с заместителем губернатора префектуры Хоккайдо Мотохито Урамото, - отметили в дипмиссии. - Встреча стала продолжением ранее состоявшихся переговоров. Стороны обсудили вопросы дальнейшего увековечивания памяти о вкладе семьи Гошкевичей в развитие белорусско-японских отношений, а также участия ребят из Хоккайдо в проекте по оздоровлению японских детей в Беларуси".

Мотохито Урамото поблагодарил белорусскую сторону за предоставление возможности отдыха в Национальном образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" детей из районов префектуры Хоккайдо, пострадавших в прошлом году от стихийных бедствий. Он подтвердил готовность к продолжению сотрудничества в сфере молодежного обмена. Также выражена готовность оказать максимальное содействие в подготовке и проведении форума "Беларусь-Хоккайдо".

Собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития двустороннего межрегионального взаимодействия.

На встречах с представителями управления образования префектуры поддержано предложение о налаживании сотрудничества Института пограничной службы Беларуси и Университета гражданской защиты МЧС Беларуси с профильными учебными заведениями Японии.-0-