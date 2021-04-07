Посол Индии Сангита Багадур завершает дипмиссию в Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Сангитой Багадур в связи с завершением ее дипломатической миссии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны с удовлетворением отметили высокий уровень белорусско-индийских отношений в двустороннем формате и в рамках международных организаций", - отметили в министерстве.

Дипломаты обменялись мнениями о наиболее актуальных вопросах международных отношений, включая усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства поблагодарил посла за плодотворную работу во главе дипломатической миссии Индии в Беларуси.-0-