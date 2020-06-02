Посол Италии: отношения с Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов

2 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Отношения между Италией и Беларусью крепки независимо от каких-либо катаклизмов, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди сегодня во время видеообращения по случаю празднования Дня провозглашения Итальянской Республики, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава дипмиссии убежден, что отношения между двумя странами не зависят от состава правительств или динамики торгового обмена. Эти отношения крепки, поскольку основаны прежде всего на чувствах, а не только на интересах, они не зависят от изменений или капризов, характерных иной раз для политики или экономики.

Он обратил внимание, что в этом году праздник совпал с очень сложным периодом в жизни обеих стран. "Наверное, никогда еще за почти тридцать лет истории дипломатических отношений между Италией и Беларусью наши народы не переживали такого драматичного момента, полного скорби, беспокойства о здоровье наших родных, полного неизвестности о нашем будущем и будущем наших детей, - сказал дипломат. - Тем не менее, правда и то, что именно во время эпидемии мы почувствовали, насколько крепки узы дружбы, солидарности и взаимоуважения, которые связывают Италию и Беларусь".

Посол подчеркнул, что итальянцы высоко ценят дружбу, поддержку и солидарность, которые продемонстрировали граждане Беларуси. "В посольстве мы много раз получали слова поддержки, проявления теплоты и спонтанные предложения о сотрудничестве, которые придавали нам смелости. Это были письма, электронные послания, картина, напоминающая о пострадавшем городе Бергамо, которую подарила молодая белорусская художница и которая сегодня занимает почетное место в моем кабинете. Драматичные моменты кризиса напомнили нам о многих вещах: в первую очередь о наиболее важной - о ценности солидарности, щедрости, альтруизма, жертвенности. Именно эти чувства помогли Италии идти вперед на протяжении этих трудных недель, и мы видели их на лицах и в жестах наших врачей, медсестер, сил правопорядка, военных, волонтеров гражданской обороны и многих людей, которые продолжали выполнять свой долг смело и открыто. Это чувства, которые являются основой человеческих отношений, а также наилучшей гарантией устойчивости связей между нашими странами".

Также Марио Джорджо Стефано Бальди подчеркнул, что, несмотря на многие проблемы, которые принесла эпидемия, оптимистично смотрит на будущее отношений между Италией и Беларусью: "Я верю, например, что скоро, в самое ближайшее время, вернутся в нормальное русло оздоровительные поездки и потоки туристов между нашими странами. Это случится также благодаря вступлению в силу, надеюсь в скором времени, соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима. Особенно верю, что снижение стоимости визы до 35 евро придаст значительный импульс увеличению числа туристов и поездок в Италию".

Он также коснулся перспектив торгово-экономических отношений. "Уверен, что постепенно восстановится товарооборот, и, может быть, уже до конца текущего года мы достигнем цели в 1 млрд евро, ориентируясь на диверсификацию экспорта, на зеленую и устойчивую экономику, - отметил посол. - С нашей стороны будем делать для этого все. Как сделаем все для продвижения итальянского языка и культуры, наших туристических мест, а также многочисленных достижений под маркой "сделано в Италии" и "жить по-итальянски", начиная с деликатесов нашей виногастрономии - это наша своего рода нефть. Мы будем работать еще больше, чтобы отношения между Италией и Беларусью развивались во всех областях, в том числе в научно-техническом сотрудничестве, используя потенциал и ресурсы, которые нам дает вступление в силу соответствующего двустороннего соглашения".

Посол заверил, что итальянская сторона приложит еще больше усилий, чтобы интенсифицировать политический диалог между двумя странами, чтобы возрастали доверие и понимание между правительствами, парламентами и гражданскими обществами - в общих интересах содействия становлению более гармоничных, правовых и процветающих сообществ.-0-