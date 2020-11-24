Посол Израиля уверен, что проблема отказов белорусам во въезде будет разрешена

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пути разрешения проблемы отказов белорусам во въезде будут найдены. Уверенность в этом выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль Алекс Гольдман-Шайман, который вручил верительные грамоты Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Есть различные консульские вопросы, которые МИД двух стран обсуждают, - сказал дипломат. - Открытый, хороший диалог ведется. И я уверен, что эти вопросы, вызовы будут разрешены".

Как известно, между Беларусью и Израилем с 2015 года введен безвизовый режим, но, несмотря на это, были случаи, когда белорусским гражданам отказывали во въезде в Израиль.

Эта тема обсуждалась в ходе межмидовских консульских консультаций между Беларусью и Израилем, которые состоялись в ноябре в формате видеоконференции. На них особое внимание было уделено как раз поиску вариантов сокращения числа отказов белорусским гражданам во въезде в Израиль. По итогам этих консультаций достигнуты договоренности по эффективному решению консульских вопросов двустороннего характера. После нормализации эпидемиологической ситуации планируется организовать с этой целью визит белорусской делегации в Израиль, а также предполагается подписание соответствующих документов.-0-

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