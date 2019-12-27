Посол Японии о сотрудничестве с Беларусью, ресторане "Минск" в Токио и предстоящей Олимпиаде

Уходящий год стал знаковым для развития сотрудничества между Беларусью и Японией. Впервые в Минске стало функционировать полноценное посольство, которое возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Хироки Токунага. В интервью корреспонденту БЕЛТА накануне Нового года он подвел некоторые итоги двустороннего сотрудничества, рассказал о ресторане белорусской кухни в Токио, а также своих ожиданиях от предстоящей Олимпиады.

- Господин посол, что бы вы назвали основным для белорусско-японского взаимодействия в этом, уже завершающемся году?

- Хочу сказать, что 2019 год был полон разных событий. В первую очередь хочу обратить внимание на принятое японским правительством в январе решение о том, что в Минске станет работать полноформатное посольство. В связи с этим в сентябре я был назначен первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Беларуси с резиденцией в Минске. Уверен, что повышение статуса дипломатической миссии позволит вести еще более активную деятельность.

В июне во время проведения в Минске II Европейских игр Беларусь посетил помощник премьер-министра Японии по вопросам дипломатии и национальной безопасности Кентаро Соноура, который встретился с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. С официальным визитом Беларусь также впервые посетил действующий член кабинета министров Японии - министр восстановления Хиромити Ватанабэ, который встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Министр также является руководителем группы межпарламентской дружбы "Япония-Беларусь". По его приглашению в декабре министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко посетил Японию.

- А как развиваются экономические контакты?

- В мае в Японии прошла презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и экономических возможностей Минской области, ставящая целью привлечение японских инвестиций. В сентябре в Минске состоялся промышленный форум, в котором приняло участие много японских бизнесменов. Отдельно хочу упомянуть тот факт, что с августа по сентябрь Беларусь посетило очень много японских специалистов в сфере IT-технологий.

Немаловажно, что, согласно статистическим данным белорусской стороны, в этом году выросли поставки белорусской молочной продукции в Японию.

Сотрудничают страны и в других сферах. Правительство Японии с 2004 года успешно реализует в Беларуси программу "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека". На данный момент реализовано уже более 50 проектов на сумму свыше $4 млн. Целью большинства проектов была помощь учреждениям здравоохранения в закупке медицинского оборудования. В этом году впервые был реализован проект в социальной сфере. Посольство Японии готово поддержать Беларусь в достижении Целей устойчивого развития ООН. Поэтому мы продолжим реализовывать эту программу и в будущем году.

Подводя итоги, с уверенностью могу сказать, что отношения между нашими странами развивались достаточно активно. Нельзя назвать это развитие стремительным, однако с каждым годом поток японских граждан в Беларусь растет, а экономические отношения развиваются, в 2019-м мы смогли продолжить эту тенденцию, думаю, сможем и в 2020 году.

- Какие задачи в развитии двусторонних отношений вы ставите на будущий год?

- Одной из главных задач будущего года является организация визитов высокого уровня для более тесного сотрудничества между нашими странами.

Я надеюсь на более активные связи и в экономической сфере. Есть вероятность, что в первой половине 2020 года между японским и белорусским предприятиями будет подписан договор о взаимовыгодных инвестициях. Пока не хочу называть, какие это конкретно предприятия, но надеюсь, что в будущем этот проект станет хорошим примером для бизнесменов обеих стран. Надеюсь также, что появятся ощутимые результаты сотрудничества в сфере IT-технологий.

Кроме того, в Японии есть предприятия, заинтересованные в поставках белорусской молочной продукции, поэтому я ожидаю дальнейших результатов и в этой области.

- А достаточно ли хорошо знают о преимуществах белорусской продукции на японском рынке?

- Есть одна вещь, о которой я хотел бы попросить белорусов - вам нужно более агрессивно заявлять о себе на японском рынке, активно показывать японцам очарование своей страны. На мой взгляд, большинство белорусов очень скромные и мало рекламируют, "пиарят" себя.

Кстати, в Токио есть ресторан белорусской домашней кухни "Минск". Там всегда очень людно, трудно забронировать столик. Японцам нравится белорусская еда. Японский рынок всегда открыт для белорусских товаров. Но, поскольку в стране сосредоточено много хороших товаров со всего мира, если не занять более агрессивную позицию на рынке, очень легко проиграть в конкурентной борьбе.

- В 2020 году в Токио пройдут Олимпийские и Паралимпийские игры...

- Уверен, что это хороший шанс рассказать Японии и всему миру о Беларуси. И я надеюсь, что белорусские спортсмены покажут достойные результаты. Я большой поклонник белорусской гимнастки Екатерины Галкиной и буду рад, если она завоюет медаль. Я также хочу, чтобы в следующем году Японию посетило как можно больше белорусов. Япония сочетает в себе и древнюю культуру, и передовые технологии. И я хочу, чтобы вы увидели ее многообразие своими глазами.

В заключение пожелаю, чтобы 2020 год стал лучшим годом для наших стран, для двусторонних отношений. Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-