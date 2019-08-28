Посол Казахстана отмечает достоинства белорусской социально-экономической модели

28 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев, который завершает свою дипломатическую миссию, отмечает достоинства белорусской социально-экономической модели. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На встрече речь, в частности, шла о развитии торгово-экономического сотрудничества между странами. Отношения складываются неплохо, но в торговом балансе преобладает белорусский экспорт. Так, по итогам 2018 года товарооборот достиг $896 млн (130% к уровню 2017 года), экспорт - $783,7 млн (132,3%), импорт - $112,3 млн (115,6%).

Вместе с тем в настоящее время стороны работают над тем, чтобы уменьшить этот дисбаланс. "С 23 мая, когда мы последний раз встречались, прошло три месяца, и благодаря вам на 40% увеличился казахстанский экспорт. То есть ваша установка, данная белорусским предприятиям, уже сыграла роль. Думаю, что до конца октября, когда состоится ваш официальный визит, эта динамика торгового баланса еще пойдет в сторону Казахстана", - сказал дипломат.

Беларусь ежегодно экспортирует в Казахстан продукции на $750-800 млн. "Это благодаря той модели, которую вы в течение четверти века отстаиваете. В этом плане вы - политик с мировым именем. И белорусская социально-экономическая модель. Я уже много сделал публикаций в казахстанской прессе, а теперь буду делать еще больше. Потому что я искренний поклонник и вашего политического таланта", - сказал Ермухамет Ертысбаев.

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